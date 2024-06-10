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Назван фаворит футбольного Евро

Тренер Кирьяков: Германия – фаворит чемпионата Европы

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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Экс-нападающий сборной России по футболу, а ныне тренер Сергей Кирьяков, работавший в минувшем сезоне с санкт-петербургским «Ленинградцем» в Первой лиге, высказался о предстоящем чемпионате Европы, назвав сборную-фаворита.

«По традиции, фаворитом турнира будет страна-хозяйка. Для меня Германия еще будет командой, за которую я буду болеть по понятным причинам. Долгое время немцы ничего не выигрывали, все соскучились по победам и возлагают большие надежды именно на этот чемпионат. Думаю, их время пришло», — цитирует Кирьякова Legalbet.

Также выступавший в Германии во время своей игровой карьеры специалист отметил работу амбициозного главного тренера Бундестим Юлиана Нагельсманна, дебютирующего на Евро в качестве тренера национальной команды.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Команда Нагельсманна на групповой стадии сыграет со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Сборная Германии (ФРГ) трижды в истории выигрывала Евро — в 1972, 1980 и 1996 годах. Действующим чемпионом Европы в данный момент является команда Италии.

Ранее стало известно, кто прокомментирует матч-открытие Евро-2024.

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