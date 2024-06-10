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Сборной России по футболу посоветовали отправиться в Африку

Экс-футболист Гранат: сборной России нужны соперники уровня Камеруна

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший защитник национальной сборной России по футболу и клубов Российской премьер-лиги Владимир Гранат высказался о возможных соперниках главной команды страны в товарищеских матчах в отсутствие возможности проводить официальные игры из-за отстранения от международных соревнований.

«Будет интересно отправиться в африканское турне. Но все зависит от соперника. Если наша команда проведет матчи против сборных, которые участвуют на крупных турнирах, то это другой разговор. Со сборной Танзании, конечно, такой выезд никакой пользы не принесет. Нужны команды уровня Камеруна как минимум», — подчеркнул Гранат в разговоре с Legalbet.

Он также отметил уверенную победу над сборной Белоруссии при хорошей игре, но назвал ее ожидаемой, так как команда Валерия Карпина гораздо выше классом.

Сборная России выиграла у Белоруссии в Минске 7 июня со счетом 4:0. В прошлом году национальная команда страны принимала Камерун на своем поле и победила со счетом 1:0. В то же время московский ЦСКА подписал договор о партнерстве с «Янг Эфриканс» из Танзании, благодаря чему лучшие игроки и воспитанники африканской команды смогут приезжать на просмотр к красно-синим.

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