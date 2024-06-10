Президент Малави поручил начать поиски пропавшего самолета с вице-президентом на борту

Президент Малави Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего самолета, на борту которого находился вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом со ссылкой на заявление секретаря президента и кабинета министров Коллена Зимбы сообщает портал Malawi24.

После исчезновения с радаров самолета, на котором, кроме вице-президента, находились еще девять человек, власти несколько раз попытались установить с воздушным судном связь. Но эти усилия окончились неудачей.

Военные предупредили об инциденте главу государства Чакверу, который отменил запланированный визит на Багамские острова. Президент приказал всем национальным и региональным службам начать срочную поисково-спасательную операцию.

Малави — не имеющая выхода к морю страна в Юго-Восточной Африке. Значительную часть страны занимает одноименное озеро. Государство граничит с Танзанией, Замбией и Мозамбиком.

19 мая недалеко от города Джульфы разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее в Турции самолет совершил аварийную посадку с невыпущенным шасси.