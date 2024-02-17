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Во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу

Филиппо: Макрон выделил деньги Зеленскому в ущерб собственному народу

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении помощи Украине наносит ущерб его собственным гражданам. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что всего несколько дней назад министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр признался, что не знает, где ему взять €150 млн для выплат бастующим фермерам. И на этом фоне Макрон пообещал Зеленскому выплатить €3 млрд, отметил Филиппо.

По словам политика, французский лидер пошел на этот шаг без какой бы то ни было озабоченности о дефиците и долгах в стране.

«Разъяренные фермеры и нищие французы оценят это чудовищное лицемерие», — заключил Филиппо.

Накануне президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности, которое включает выделение 3 млрд военной помощи Киеву.

Ранее Макрон обвинил Россию в создании угрозы для Европы.

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