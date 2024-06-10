В Кузбассе пьяная 11-летняя девочка бегала по городу и бросалась на прохожих

В Междуреченске полицейские нашли и привлекли к ответственности мать девочки, которая бродила по городу пьяной и приставала к прохожим. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В Кузбассе 11-летняя девочка гуляла по городу и приставала к прохожим на улице. Ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Местные жители узнали школьницу и отвезли ее домой.

Полицейские установили личность матери школьницы, инспекторы выяснили, что во время прогулки девочка пила вино. Полицейские провели с законными представителями несовершеннолетней профилактическую беседу, на мать девочки составлен протокол об административном правонарушении. Выясняется, где несовершеннолетняя могла беспрепятственно приобрести алкоголь.

До этого сообщалось, что в Ленобласти подросток попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем. 16-летний юноша из Волосово распивал с друзьями алкоголь, молодой человек запивал виски пивом, после чего ему стало плохо. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации, у него диагностировано отравление суррогатом, состояние школьника врачи оценивают как тяжелое. Известно, что молодой человек проживает вместе с матерью, отчимом и двумя младшими сестрами. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саратове 11-летний мальчик отравился, выпив два стакана водки.