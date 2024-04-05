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Врачи рассказали о везении губернатора Чибиса, на которого совершили покушение

Главврач ЦГБ города Апатиты рассказал о самочувствии губернатора Андрея Чибиса

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Павел Бедняков/РИА Новости

Главный врач центральной городской больницы (ЦГБ) города Апатиты Юрий Ширяев рассказал о самочувствии губернатора Андрея Чибиса, который пережил покушение во время встречи с местными жителями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — заявил Ширяев.

Аорта — самая крупная артерия организма, берущая свое начало из левого желудочка сердца, Чибис же получил удар ножом в живот. Главврач Ширяев добавил, что Чибису была проведена экстренная операция, которая продлилась больше часа.

В данный момент к Чибису направляется министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев вместе с дополнительной бригадой медиков.

До этого врачи оценили состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения.

Инцидент произошел на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча губернатора с местными жителями. После нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в городской больнице. СК начал расследование происшествия.

Ранее россиянка напала с ножом на спящую родственницу из-за наследства.

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