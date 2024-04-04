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Стало известно, что менее четверти украинцев одобряют политику Зеленского

УП: лишь 22% украинцев одобряют деятельность Зеленского

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Reuters

Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского с сентября 2023 по февраль 2024 года снизился почти в два раза, с 42% до 22%. Об этом сообщает украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

«В феврале, по сравнению с сентябрем 2023 года, доля украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, снизилась с 42% до 22%», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что 15% «совсем недовольны» политикой главы государства.

Опрос проводился с 17 по 21 февраля 2024 года среди 2000 респондентов от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

До этого сообщалось, что доля критикующих политику Киева украинцев впервые с 2022 года превысила 50%, в декабре 2023 года не одобряли действия властей 46% жителей Украины.

Ранее европейцы перестали верить в возможность победы Украины над РФ.

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