Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Европейцы перестали верить в возможность победы Украины над РФ

The Guardian: лишь 10% европейцев верят, что Украина победит в конфликте с РФ

close
100%
Virginia Mayo/AP

Поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование». Об этом сообщает The Guardian.

«Январские опросы в 12 странах-членах ЕС, включая Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу, Испанию и Швецию, показали, что контрнаступление Украины зашло в тупик, а растущие опасения по поводу изменения политики США и перспективы второго президентского срока Дональда Трампа разжигали пессимизм по поводу исхода войны [для Украины]», — следует из текста.

Газета также ссылается на доклад Европейского совета по международным отношениям в котором говорится, что только 1 из 10 европейцев в двенадцати странах верит, что Украина способна победить Россию на поле боя.

«Опрос показал, что во всех странах наиболее распространенным мнением, которое разделяют в среднем 37% респондентов, было то, что конфликт закончится компромиссным урегулированием», — пишет The Guardian.

До этого рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с декабря снизился на 13% на фоне отставки экс-главкому ВСУ Валерия Залужного.

Ранее более половины поляков обеспокоились возможной войной России и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами