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Блинкен рассказал о том, что позволит «навести мост» для вступления Украины в НАТО

Блинкен: саммит НАТО в июле поможет навести мост к членству Украины в альянсе

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Elizabeth Frantz/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, июльский саммит Североатлантического альянса поможет «навести мост» ко вступлению страны в военно-политический блок. Соответствующее заявление Блинкен сделал в Брюсселе на полях заседания Совета Украина – НАТО, его слова приводит Reuters.

«Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите (в июле – прим. ред.) — помочь навести мост к этому членству», — отметил Блинкен.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что может «испортить вечеринку» в честь 75-летней годовщины появления Североатлантического альянса (НАТО) своими напоминаниями западным союзникам Киева о необходимости предоставить Украине ЗРК Patriot.

В свою очередь генсек НАТО отмечал, что боевые действия на Украине необходимы для безопасности НАТО, а поставки оружия ВСУ — это инвестиции в собственную безопасность стран Североатлантического альянса.

Ранее в США заявили, что в НАТО уже готовятся отправить войска на Украину.

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