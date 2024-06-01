Два теплохода столкнулись на реке Лене

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух теплоходов на реке Лене. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его информации, инцидент произошел 31 мая в 20:00 (время местное).

«При следовании по реке Лена теплоход «Кубань» в составе с баржами «МП-3321», «МП-3329» и плавучим краном «Т-160» столкнулись со стоящим на якоре теплоходом «COT-1131», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что суда получили повреждения корпуса в результате происшествия, пострадавших нет. Разлива топлива не произошло.