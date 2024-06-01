Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два теплохода столкнулись на реке Лене

Прокуратура проводит проверку из-за столкновения двух теплоходов на реке Лене

close
100%
Центральное МСУТ СКР

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух теплоходов на реке Лене. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его информации, инцидент произошел 31 мая в 20:00 (время местное).

«При следовании по реке  Лена теплоход «Кубань» в составе с баржами «МП-3321», «МП-3329» и плавучим краном «Т-160» столкнулись со стоящим на якоре теплоходом «COT-1131», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что суда получили повреждения корпуса в результате происшествия, пострадавших нет. Разлива топлива не произошло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами