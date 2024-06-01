Запад испытывает проблемы на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил британский историк Адам Туз в статье для газеты Financial Times (FT).

«Ситуация в конфликте на Украине изменилась в пользу РФ», — утверждает он.

По оценке эксперта, на данный момент европейская экономика отстает от американской. А возможная победа бывшего президента США, бизнесмена Дональда Трампа грозит тем, что он может вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату и поставить под вопрос все будущее Североатлантического альянса.

Туз добавил, что современная ситуация представляется мрачной для западных стран. Он также подверг критике политику, проводимую канцлером Германии Олафом Шольцем. По мнению историка, политик «тормозит» инициативы французского президента Эммануэля Макрона по укреплению Евросоюза и обретению собственной стратегической автономии.

»Берлин не предлагает ничего нового, только сохраняет зависимую от США позицию», — подытожил Туз.

До этого постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что атаками на территорию РФ Запад перешел обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошел в своей агрессии к последней черте.

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