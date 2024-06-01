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На Украине неизвестные бросили взрывчатку во двор работника военкомата

В Черкасской области Украины во двор работника ТЦК бросили взрывчатку

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Shutterstock

В поселке Катеринополь Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор работника Звенигородского РТЦК СП. Об этом сообщила пресс-служба Черкасского ОТЦК.

По данным ведомства, инцидент случился 30 мая. Устройство не сработало и никто из членов семьи военного не пострадал.

В ТЦК добавили, что уже обратились с заявлением в полицию.

До этого в Закарпатской области Украины двое неизвестных мужчин напали на пограничника, обезоружили его и скрылись с трофеем на территории Румынии.

По информации украинского журналиста Виталия Глаголы, на одном из участков границы произошло срабатывание сигнальной мины, туда выехал наряд. На месте происшествия обнаружились двое мужчин, которые среагировали на предупредительные выстрелы в воздух не поднятием рук, а нападением на пограничника. В результате потасовки страж порядка лишился травматического пистолета «Форт 12 Р». Мужчины бросились бежать и на ходу произвели пять выстрелов, но не попали.

Ранее уклонисты на Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны.

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