Взрыв вулкана Тонга нарушил климат Земли на много лет вперед, выяснили ученые

Катастрофическое извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в январе 2022 года у островов Тонга в Тихом океане вызвало долговременные последствия для глобального климата Земли. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Climate (JCLI).

Как показали расчеты, взрыв Тонга будет сказываться на погоде в зимние месяцы в течение многих лет. Кроме того, лето 2024 года ожидается гораздо более влажным по той же причине.

По словам специалистов, такой эффект обусловлен характером извержения. Поскольку вулкан находился под водой, сильнейший жар превратил в пар до 150 млн тонн морской воды.

Этого объема хватило бы, чтобы наполнить 60 тыс. олимпийских бассейнов. Энергия взрыва отправила эту влагу в стратосферу на расстояние от 15 до 40 километров над Землей.

Водяной пар в стратосфере имеет два основных эффекта. Во-первых, он участвует в химических реакциях, разрушающих озоновый слой. Во-вторых, на такой высоте пар превращается в мощный парниковый газ.

Ученые отметили, что в современной истории еще ни разу не было катастрофы, сравнимой с извержением Тонга, поэтому пока трудно предположить, как именно вся эта вода повлияет на климат в дальнейшем.

Чтобы найти ответы, команда провела компьютерное моделирование атмосферных процессов с учетом водяного пара и без него.

Согласно результатам исследования, на юге Тихого океана из-за извержения Тонга вплоть до 2029 года ожидаются более холодные и влажные зимы. Такой же прогноз программа дала для Скандинавии. В Северной Америке, напротив, зимы станут немного теплее.

Команда рассчитывает оценить точность своих прогнозов на практике в ближайшие годы.

Ранее ученые выяснили, что извержение вулкана Тонга уничтожило почти всю морскую жизнь в радиусе 2,5 километров от эпицентра.