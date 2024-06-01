Двое мужчин отобрали у юноши с ДЦП еду, взятую в долг

В Тверской области двое мужчин напали на юношу с ДЦП и отобрали у него еду, взятую в долг у знакомой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 29 мая в городе Кимры. Юноша с ДЦП взял у знакомой пенсионерки продукты питания в долг, пообещав вернуть деньги за еду с ближайшей пенсии. После этого молодой человек, который лишь недавно научился ходить, отправился на остановку.

На остановке на юношу напали двое прохожих, которые оттолкнули его и забрали пакеты с продуктами. Злоумышленники скрылись, пока молодой человек кричал и звал на помощь.

Напавших на юношу мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что люди собрали для молодого человека группу помощи, приобрели ему продукты питания и помогли с бытовыми условиями.

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