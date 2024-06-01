Махачев рассказал подробности о конфликте с Порье перед боем на UFC 302

Действующий обладатель титула UFC в легком дивизионе россиянин Ислам Махачев раскрыл подробности перепалки с Дастином Порье, представляющим США. Его слова приводит ESPN MMA.

В ходе стердауна Порье нецензурно выругался в адрес российского спортсмена, после чего Махачев пригрозил оппоненту пощечиной, выразив недовольство. До потасовки дело не дошло.

«Дастин сказал несколько плохих слов на пресс-конференции. Но на церемонии взвешивания мы все уладили. Он извинился и сказал, что я не так его понял. Я уважаю Порье. Это легенда нашего спорта. Но я все равно финиширую его», – сказал Махачев.

Поединок между Махачевым и Порье состоится 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее Конор Макгрегор заявил, что хочет забрать пояс у Махачева.