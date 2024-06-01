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Тысячи пациентов в скором времени получат индивидуальные вакцины против рака

Без рецепта: тысячи пациентов в Великобритании получат вакцины против рака

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Pexels

Великобритания начинает крупномасштабные исследования персонализированных вакцин от рака. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

В клинических испытаниях примут участие тысячи пациентов. мРНК-вакцины будут разрабатывать, учитывая индивидуальные особенности опухоли. Препараты научат организм самостоятельно распознавать раковые клетки и уничтожать их. Предполагается, что это снизит риск рецидива рака после основного лечения. На создание персонализированного лекарства потребуется несколько недель.

Первые вакцины будут протестированы на пациентах с опухолями толстой кишки, кожи, легких, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек.

Первым участником программы Cancer Vaccine Launch Pad стал 55-летний преподаватель университета Эллиот Пфебве, которому диагностировали колоректальный рак. Ему сделали операцию и провели курс химиотерапии, однако анализы показали возможность рецидива, поэтому мужчина решился принять участие в исследованиях.

Ранее ученые нашли способ уничтожить «корень» рака поджелудочной железы.

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