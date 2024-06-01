Армия Израиля атаковала военные объекты в Ливане

Истребители военно-воздушных сил Израиля ударили по военным целям и объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в ответ на запуски снарядов по израильской территории из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, был зафиксирован запуск двух снарядов из Ливана в направлении города Кирьят-Шмоны на севере Израиля. Сразу после этого самолет нанес удар по пусковой установке, из которой велся обстрел.

До этого два снаряда, запущенных с ливанской территории по району Йифтаха на севере Израиля, упали в незаселенной местности», добавили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что в ответ на обстрелы северных территорий Израиля 31 мая военно-воздушные силы атаковали объекты «Хезболла» в районах Каны, Хмаиле и Аадлуна в Ливане. В то же время истребители ударили по наблюдательному пункту в районе Тайр-Харфа и двум военным объектам в районах Джиббейн и Хиам».

Кроме того, в ночь на 1 июня израильские истребители нанесли удары по пусковой установке в районе Мадждал-Зуна, которую боевики «Хезболла» использовали для запуска снарядов в сторону Израиля», а также атаковали инфраструктуру в районе Рахая-эль-Фухара».

Утром 1 июня в районе Мадждал-Сельма были зафиксированы два террориста «Хезболла», по которым был нанесен удар с летательного аппарата, сообщили в ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.