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На Украине зафиксировали повреждение двух гидроэлектростанций

«Укргидроэнерго»: ночью 1 июня две ГЭС в стране получили серьезные повреждения

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Сергей Величкин/РИА «Новости»

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине получили критические повреждения. Об этом сообщается в официальном аккаунте крупнейшей гидрогенерирующей компании в стране «Укргидроэнерго» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении отмечается, что в ночь на 1 июня российские войска нанесли удары по энергетическим объектам на территории Украины. Целями стали сооружения, расположенные в пяти регионах государства.

«Под ударом оказались и две гидроэлектростанции», — говорится в публикации.

Также представители компании добавили, что бойцы Вооруженных сил РФ атаковали сразу три объекта энергетической инфраструктуры в Львовской области. Однако, о каких именно сооружениях идет речь, в «Укргидроэнерго» уточнять не стали.

28 мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко предупредил, что специалисты не успеют восстановить все поврежденные объекты энергетики до конца 2024 года. По его словам, сейчас на Украине нет ни одной неповрежденной тепловой электростанции (ТЭС). Более того, работа двух ГЭС была полностью остановлена.

В связи с этим эксперт призвал жителей страны готовиться к тому, что ограничения потребления электричества надолго станут частью их повседневной жизни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения страны.

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