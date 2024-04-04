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В США заявили, что в НАТО уже готовятся отправить войска на Украину

Консультант Госдепа Люттвак: странам НАТО придется отправить войска на Украину

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Global Look Press

Военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак заявил, что странам НАТО в скором времени придется отправить войска на Украину, иначе альянсу придется смириться с «катастрофическим поражением». Об этом он написал в материале для портала UnHerd.

«Странам НАТО вскоре придется отправить солдат в Украину, иначе они смирятся с катастрофическим поражением. Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск — как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала — которые могут оставаться вдали от линии фронта», — написал Люттвак.

С его точки зрения, силы НАТО смогли бы «сыграть важную роль», освободив украинских коллег для переподготовки. Кроме этого, подразделения Североатлантического альянса могли бы помочь представителям ВСУ, занятым ремонтом поврежденной техники, а также обучать новобранцев.

Люттвак подчеркнул, что солдаты НАТО «возможно, никогда не примут участия в боевых действий», и они не обязаны это делать, чтобы помочь Украине достичь максимальной эффективности.

На этой неделе секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине и активно участвует в организации обстрелов российских территорий. По его словам, Альянс задействуют в настоящий момент в качестве инструмента США в проведении «гибридных войн» по всему миру.

Ранее французский политик указал на планы Зеленского воевать до последнего украинца.

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