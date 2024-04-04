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В МИД России рассказали, что вызывает истерику у Зеленского

Посол Мирошник: неудобные вопросы журналистов вызывают у Зеленского раздражение

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Global Look Press

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что неудобные вопросы от непредвзятых журналистов вызывают у Владимира Зеленского раздражение и истерику. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал слова Такера Карлсона об игнорировании просьб об интервью со стороны президента Украины.

По его словам, Зеленский «давным-давно изнежен только пропагандистскими интервью и так называемой теплой ванной, где его хвалят и облизывают».

«Разговор с непредвзятым журналистом, задающим неудобные для Зеленского вопросы, вызывает у него как у истинного диктатора, узурпатора власти, который уничтожил свою оппозицию, а также ответственные и независимые СМИ, только истерику и раздражение», — заявил Мирошник.

Он посчитал закономерной реакцию главы Украины на предложение от журналиста, который хотел бы услышать позицию двух сторон конфликта.

До этого Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбы об интервью.

«Мы направили многочисленные запросы об интервью Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», — заявил Карлсон.

Ранее Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте.

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