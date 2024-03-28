Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте

Politico: Зеленский должен говорить всю правду о конфликте на Украине

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Владимир Зеленский должен быть более к открытым к раскрытию информации о конфликте на Украине и говорить всю правду о происходящих на фронте событиях. Такую точку зрения высказал руководитель Центра глобального взаимодействия Госдепа США Джеймс Рубин, пишет Politico.

Об этом Рубин заявил на фоне усиления боевых действий и успехов России, а также угасающего внимания к конфликту на Украине, отмечается в материале. По его словам, «иногда правительство Украины сопротивляется свободе информации, которая для нас нормальна».

Американский чиновник отметил, что иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не отвечают интересам президента Украины. Однако в «демократической стране, которой, как мы надеемся и все больше видим, становится Украина», такое развитие событий лучше, чем якобы информационная «контролируемая среда», в которой находится Россия, считает он.

Politico напоминает, что пока западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии соприкосновения, власти в Киеве ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицают роль государства в освещении боевых действий.

Рубин считает, что расширение доступа к реальному положению вещей укрепит насущную потребность Украины в большей помощи со стороны своих союзников. Он добавил, что, хотя страна «движется в правильном направлении», она еще не является «полноценной демократией» — с некоторыми неблагоприятными последствиями для потока информации.

Ранее на Украине заявили о преследовании журналистов за критику Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами