Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте

Владимир Зеленский должен быть более к открытым к раскрытию информации о конфликте на Украине и говорить всю правду о происходящих на фронте событиях. Такую точку зрения высказал руководитель Центра глобального взаимодействия Госдепа США Джеймс Рубин, пишет Politico.

Об этом Рубин заявил на фоне усиления боевых действий и успехов России, а также угасающего внимания к конфликту на Украине, отмечается в материале. По его словам, «иногда правительство Украины сопротивляется свободе информации, которая для нас нормальна».

Американский чиновник отметил, что иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не отвечают интересам президента Украины. Однако в «демократической стране, которой, как мы надеемся и все больше видим, становится Украина», такое развитие событий лучше, чем якобы информационная «контролируемая среда», в которой находится Россия, считает он.

Politico напоминает, что пока западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии соприкосновения, власти в Киеве ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицают роль государства в освещении боевых действий.

Рубин считает, что расширение доступа к реальному положению вещей укрепит насущную потребность Украины в большей помощи со стороны своих союзников. Он добавил, что, хотя страна «движется в правильном направлении», она еще не является «полноценной демократией» — с некоторыми неблагоприятными последствиями для потока информации.

Ранее на Украине заявили о преследовании журналистов за критику Зеленского.