Глава МИД Украины пообещал НАТО «испортить вечеринку» в честь появления альянса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что может «испортить вечеринку» в честь 75-летней годовщины появления Североатлантического альянса (НАТО) своими напоминаниями западным союзникам Киева о необходимости предоставить Украине ЗРК Patriot. Об этом он сообщил перед заседанием Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел альянса, его слова приводит ТАСС.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО. – прим. ред.), но мое главное послание касается Patriot», — подчеркнул он.

Украинский министр добавил, что упомянутая система необходима Киеву, поскольку именно ЗРК Patriot имеет возможность перехватывать баллистические ракеты ВС РФ.

Кулеба напомнил западным странам, что они могут поставить эти ЗРК Вооруженным силам Украины, так как «их много» на Западе.

До этого Кулеба заявил, что страны Запада не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону страны, хотя в арсенале союзников Киева имеется более сотни систем Patriot.

Ранее Кулеба на встрече с главой МИД Нидерландов потребовал усиления ПВО Украины.