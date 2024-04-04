Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины пообещал НАТО «испортить вечеринку» в честь появления альянса

Кулеба пообещал НАТО испортить вечеринку в честь основания альянса просьбами ПВО

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что может «испортить вечеринку» в честь 75-летней годовщины появления Североатлантического альянса (НАТО) своими напоминаниями западным союзникам Киева о необходимости предоставить Украине ЗРК Patriot. Об этом он сообщил перед заседанием Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел альянса, его слова приводит ТАСС.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО. – прим. ред.), но мое главное послание касается Patriot», — подчеркнул он.
Украинский министр добавил, что упомянутая система необходима Киеву, поскольку именно ЗРК Patriot имеет возможность перехватывать баллистические ракеты ВС РФ.

Кулеба напомнил западным странам, что они могут поставить эти ЗРК Вооруженным силам Украины, так как «их много» на Западе.

До этого Кулеба заявил, что страны Запада не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону страны, хотя в арсенале союзников Киева имеется более сотни систем Patriot.

Ранее Кулеба на встрече с главой МИД Нидерландов потребовал усиления ПВО Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами