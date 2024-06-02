Беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

«Около 12:00 (мск) дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечает российское оборонное ведомство.

Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей.

Также глава региона отметил, что в Белгороде имеются разрушения в результате утренних обстрелов, пострадавших среди мирного населения нет.

До этого в Белгороде прозвучала серия взрывов.

В ночь на 1 июня в небе над Белгородом зафиксировали около 20 взрывов.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.