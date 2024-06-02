Российская группировка войск «Днепр» нанесла за минувшие сутки поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях, в результате чего противник потерял до 70 военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Подразделения днепровской группировки войск РФ уничтожили живую силу и технику противника севернее населенного пункта Работино, а также в районах населенных пунктов Жеребянки, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ потеряли за сутки до 70 солдат, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б», американскую гаубицу М777, самоходки «Акация» и «Гвоздика», а также орудие М119 (США).

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что стратегия президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского защищать каждый метр позволяет России все сильнее истощать украинскую армию. Он отметил, что власти Украины жертвуют огромным количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно удержать.

Ранее Белоусов озвучил потери ВСУ в мае.