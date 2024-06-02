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У женщины обнаружили рак на последней стадии после ушиба пальца

The Sun: у британки нашли рак последней стадии после травмирования пальца ноги

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Shutterstock

Женщина из Британии ушибла палец и после обращения в больницу выяснила, что больна раком. Об этом сообщает The Sun.

Больная планировала поездку на Тенерифе вместе со своей сестрой. В какой-то момент ударилась пальцем о кровать. Несмотря на травму, 55-летняя женщина отправилась в Испанию. Там она испытывала боль и была вынуждена передвигаться на одной ноге.

После отпуска женщина обратилась в медучреждение. Там специалисты взяли у нее анализ крови, после чего назначили другие исследования. Результаты показали, что у британки прогрессировал рак, ей диагностировали четвертую стадию заболевания. Специалисты предполагали, что им удастся вылечить пациентку с помощью операции, но сделать это не удалось.

На данный момент женщина проходит курс химиотерапии, которая позволяет ей продлить жизнь. По словам больной, она была ошеломлена диагнозом. Британка полагает, что симптомы заболевания проявились за некоторое время до поездки, но в тот момент она не придала им значения.

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