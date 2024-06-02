В России ужесточили правила установки дорожных камер

Правительство утвердило новые правила применения дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они вступят в действие с 1 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно официально опубликованным постановлениям правительства №752 и 754, расстояние между стационарными комплексами видеофиксации должно составлять 1-5 км, а зона контроля скорости должна начинаться в 150-300 м после предупреждающего знака. Обработкой данных с комплексов будет запрещено заниматься региональным властям, все зафиксированные данные будут поступать напрямую в МВД.

Также документами введен закрытый перечень мест, где можно ставить камеры контроля скорости, и оговорено, что их опоры не должны перекрывать дорожные знаки и светофоры.

Передвижные камеры можно будет ставить в зоне дорожных работ, но предписано убирать по их окончании. Также обязательной станет маркировка автомобилей, в которых установлены передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД, цветографическими схемами.

Ранее стало известно, что часть дорожных камер в России могут отключить.