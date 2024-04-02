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Кулеба на встрече с главой МИД Нидерландов потребовал усиления ПВО Украины

Кулеба потребовал усиления ПВО Украины системами Patriot и ракетами

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Tobias Hase/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Нидерланды провел встречу с главой МИД Ханке Брюинс Слот, в ходе которой заявил о необходимости усиления ПВО страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Воздушный щит Украины должен быть усилен, в частности дополнительными системами Patriot и ракетами», — написал Кулеба.

Он также поблагодарил Нидерланды за мощную поддержку и вклад в оборону Украины и всей Европы.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжит наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

С его точки зрения, ВС РФ будут наносить удары по энергетической инфраструктуре или другим крупным объектам. Соскин напомнил, что ряд городов, среди которых Одесса, Николаев, Харьков и Киев, «утрачивают электричество, потому что все уничтожается, причем уничтожается на корню, остается только разрушенная площадка».

Ранее Кулеба рассказал, когда Украина может пойти на переговоры с Россией.

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