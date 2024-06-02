«Ахмат» подпишет контракт с Адиевым на три года

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что клуб согласовал новый контракт с главным тренером Магомедом Адиевым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, срок действия трудового соглашения составит три года.

«Контракт согласован, срок — три года. Загвоздка? Была в том, что у Адиева был действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола», — заявил Адиев.

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством команда заняла первое место в своей группе Лиги наций и поднялась в дивизион B. 31 мая было объявлено об уходе 46-летнего специалиста из национальной сборной.

5 апреля Адиев возглавил грозненский «Ахмат». 4 апреля пост главного тренера «Ахмата» покинул Мирослав Ромащенко, который возглавлял клуб с августа 2023 года.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Ахмат», набрав 35 очков, занял итоговое десятое место в турнирной таблице.

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