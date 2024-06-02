Власти заявили о нелегальной надстройке рухнувшего в Стамбуле дома

Полтора этажа дома, рухнувшего в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула, были возведены нелегально. Об этом в соцсети X написал министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.

«По результатам предварительной проверки мы установили, что здание построено 36 лет назад, но позже к нему незаконно достроили 1,5 этажа», — сообщил министр.

По его словам, здание изначально не соответствовало стандартам строительства и архитектуры, при его возведении использовался морской песок, а надстройка дополнительно ухудшила стабильность дома.

Четырехэтажный жилой дом обрушился утром 2 июня по не установленной пока причине, под завалами остались люди. Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль заявил, что взрыв в качестве причины обрушения исключен.

Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался магазин.

21 мая сообщалось, что в Гвардейске Калининградской области во время капитального ремонта рухнули стена и фундамент жилого дома.

В ноябре 2023 года в Турции проливные дожди привели к подтоплениям в нескольких городах.

Ранее стена дома в Петрозаводске обрушилась на автомобиль.