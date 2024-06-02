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В Ростовской области введен режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара

В Тарасовском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за пожара в лесничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова.

Сообщается, что площадь возгорания к полудню увеличилась с 117 до 122 га.

«В настоящее время площадь пожара составляет 122 гектара, в том числе 60 — верховой пожар», — рассказал Бодряков.

Подчеркивается, что население пострадавшего муниципалитета уведомлено об опасности.

Днем 30 мая сообщалось о пожаре в лесничествах в Тарасовском районе на территории в 30 га. Вечером 31 мая площадь пожара в лесничествах Ростовской области выросла до 52 га. Утром 1 июня площадь возгорания выросла до 93 га. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту инцидента.

1 июня сообщалось о ликвидации пожара на площади 169 га.

До этого в Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на видео. 1 июня площадь лесных пожаров в Муйском районе Бурятии увеличилась до 29,5 тыс. га.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на нефтезаводе в Ухте.

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