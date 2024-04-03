Путин обсудит с кабмином реализацию индивидуальных программ развития регионов

В четверг, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В анонсе уточнили, что основной темой обсуждения станут итоги реализации индивидуальных программ развития регионов. Кроме того, участники совещания наметят планы по их продлению на ближайшие пять лет. Здесь с докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также в этот же день российский лидер примет участие в открытии новых молодежных центров в различных субъектах. Доклад о реализованных и новых образовательных проектах сделает руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин заслушает доклады о строительстве объектов в новых регионах РФ.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.