Мишустин пообещал выполнить все решения Путина по поддержке участников СВО

Российское правительство намерено выполнить все решения президента РФ Владимира Путина, которые касаются поддержки участников военной спецоперации на Украине и их семей. Об этом, выступая с отчетом в Госдуме, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«Поддержка наших ребят, их родных и близких, безусловно, всегда находится в центре внимания правительства. И, конечно же, все решения главы государства, составляющие основу этой работы, будут выполнены», — заявил премьер.

Мишустин подчеркнул, что поддержку бойцам СВО следует оказывать вовремя и в полном объеме, а также добавил, что, по поручению Путина, военнослужащих собираются освободить от налога на имущество.

В своей речи глава правительства не забыл поблагодарить спикера Госдумы Вячеслава Володина и других депутатов, которые подготовили инициативу о приоритетном наборе в вузы участников СВО.

До этого Мишустин заявил, что Россия намерена постепенно «снимать барьеры», сдерживающие более активное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в экономике.

Ранее Мишустин рассказал об успешной динамике российского ВВП.