Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин пообещал выполнить все решения Путина по поддержке участников СВО

Мишустин: помощь участникам СВО и их семьям находится в центре внимания кабмина

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Российское правительство намерено выполнить все решения президента РФ Владимира Путина, которые касаются поддержки участников военной спецоперации на Украине и их семей. Об этом, выступая с отчетом в Госдуме, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«Поддержка наших ребят, их родных и близких, безусловно, всегда находится в центре внимания правительства. И, конечно же, все решения главы государства, составляющие основу этой работы, будут выполнены», — заявил премьер.

Мишустин подчеркнул, что поддержку бойцам СВО следует оказывать вовремя и в полном объеме, а также добавил, что, по поручению Путина, военнослужащих собираются освободить от налога на имущество.

В своей речи глава правительства не забыл поблагодарить спикера Госдумы Вячеслава Володина и других депутатов, которые подготовили инициативу о приоритетном наборе в вузы участников СВО.

До этого Мишустин заявил, что Россия намерена постепенно «снимать барьеры», сдерживающие более активное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в экономике.

Ранее Мишустин рассказал об успешной динамике российского ВВП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами