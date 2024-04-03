Стало известно о планах Украины ударить по Крымскому мосту в первой половине 2024

Украина планирует в первой половине 2024 года снова атаковать Крымский мост. Об этом пишет британское издание Guardian со ссылкой на неназванного чиновника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — сообщил изданию неназванный чиновник из ГУР минобороны Украины. Он добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) якобы есть «большая часть средств для достижения этой цели».

При этом издание сообщает об отсутствии ясности, как будет развиваться украинская атака на столь защищенный объект.

«Есть серьезные сомнения в том, что ВСУ способны провести спецоперацию против такой хорошо защищенной и очевидной цели», — пишет газета. Более того, признается, что Россия предприняла масштабные меры по защите моста, усилив противовоздушную оборону в регионе.

До этого глава СБУ Василий Малюк заявил, что в 2022 году Крымский мост был подорван с помощью 14 т гексогена, который был замаскирован под рулоны тепличной пленки.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.