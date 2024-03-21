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Крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб

В Крыму наказали местного жителя, который купил СВУ по заданию спецслужб Украины

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Крымчанин отправится в колонию и выплатит штраф в 300 тыс. рублей за приобретение взрывного устройства по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Джанкойского районного суда.

Судом и следствием было установлено, что в начале июня прошлого года 58-летний житель Джанкоя незаконно приобрел самодельное взрывное устройство. Покупку он сделал через мессенджер Treema, а затем хранил СВУ в специально оборудованном им тайнике на территории Джанкойского района. Впоследствии схрон был обнаружен сотрудниками УФСБ России. На допросе подозреваемый признался в содеянном и заявил, что преступление он совершил по заданию спецслужб Украины.

В итоге подсудимый, который во время заседания стал отрицать причастность к преступлению, был признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 300 тыс. рублей.

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