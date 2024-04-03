В Госдепе назвали условие для диалога США и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диалог Вашингтона и Москвы возможен, если изменится политика российской стороны. Его слова в интервью телеканалу LCI передает ТАСС.

«Проблема в том, что мы не видим признаков таких изменений. Я надеюсь, что однажды, и этот день наступит как можно раньше, отношения между нашими странами будут не такими, как сейчас», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, президент России Владимир Путин может быть приглашен на саммит G20, если страны-участники достигнут консенсуса. При этом он добавил, что в нынешних условиях сложно понять, насколько это могло бы быть полезно и как это возможно сделать.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для диалога и считает необходимой обсуждать все вопросы с США в комплексе.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также сообщал, что российская сторона договорилась с администрацией президента США Джо Байдена обсудить отношения между странами.

Он рассказал, что американские чиновники нанесли визит в российское посольство и выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», после чего появилась договоренность о контактах и дискуссиях на эту тему. Посол также выразил сожаление в связи с прекращением сотрудничества с США в сфере безопасности.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.