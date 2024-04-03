В Венесуэле приняли закон о борьбе с фашизмом

Парламент Венесуэлы в первом чтении единогласно принял закон о борьбе с фашизмом и неофашизмом. Об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес, передает ТАСС.

«Закон, который мы представляем сегодня, состоит из 4 глав и 30 статей, запрещающих организации, пропагандирующие фашизм или основанные на нем», — сообщила Родригес.

Она добавила, что закон создает механизмы противодействия проявления фашизма. По ее мнению, страны Юга, которые ранее были жертвами рабства, после принятия закона «встанут на ноги в защите мира, гармонии и дружбы».

До этого президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить борьбу с распространением идей неонацизма. Путин отметил, что все члены Совбеза отдают себе отчет в том, насколько борьба с распространением неонацистской идеологии важна в контексте сегодняшних событий.

Также посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ считает важным не допустить разрастания нацистской идеологии на Украине.

Ранее в библиотеке ДНР нашли более 300 книг с пропагандой фашизма и неонацизма.