Странам НАТО необходимо полностью прекратить отношения с Украиной для обеспечения мира. Такое мнение выразил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

«Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной», — отметил он.

Профессор также добавил, что задача Запада должна состоять не в дальнейшей эскалации украинского конфликта, а в том, чтобы направить Украину на дипломатические переговоры по урегулированию кризиса.

До этого американский экономист Ричард Вольф в интервью интервью You Tube-каналу Dialogue works заявил, что ошибка Запада в политике использования Украины для борьбы с Россией привела к катастрофе и краху этой страны.

В этой связи Запад, счел Вольф, совершил просчет, используя Украину против РФ, поскольку Россию невозможно победить, сколько бы оружия не было у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных стран, оказывающих поддержку Киеву.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.