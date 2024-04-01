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В США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий

Офицер Дэвис заявил, что помощь США не предотвратит потерю Украиной территорий

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов не предотвратит потерю Украиной новых территорий. Такую точку зрения он высказал на своем канале в YouTube.

«Если конгресс передаст эти 60 миллиардов долларов, это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах, это увеличит территории, которые ей придется отдать России», — заявил Дэвис подчеркнул, что другие варианты развития событий исключены.

По словам эксперта, поддержка со стороны Вашингтона лишь откладывает поражение Украины. В связи с этим, по его словам, Киев столкнется с огромными потерями личного состава и территорий перед стартом переговоров.

Он отметил, что России удается добиваться успехов на поле боя благодаря мощной армии.

«У России есть все необходимое для наращивания боевой мощи», — констатировал подполковник в отставке.

До этого британское издание The Standard сообщало, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией предстоящим летом. По мнению авторов материала, западные союзники Киева понимают, что Украина проигрывает в конфликте и может потерпеть полное поражение через несколько месяцев.

Ранее британский аналитик рассказал о самых мощных ударах по ВСУ за все время СВО.

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