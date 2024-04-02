Мужчина устроил стрельбу у дома мэра-оппозиционера в Турции

Неизвестный устроил стрельбу у дома избранного на прошедших 31 марта местных выборах мэра города Герисун в Турции Бюлента Кара. Об этом сообщает телеканал NTV.

Новый градоначальник представляет оппозиционную партию İYİ. В результате инцидента он не пострадал.

«Мы не знаем, кто это спровоцировал, но наша полиция быстро вмешалась в инцидент и задержала стрелявшего», — прокомментировал этот случай сам Кара.

До этого политолог Хакан Аксай назвал результаты выборов в Турции политическим землетрясением.

«Нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции», — сказал он.

Вечером 31 марта сообщалось, что действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохраняют свои посты градоначальников по итогам прошедших в Турции выборов в местные органы власти.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги местных выборов.