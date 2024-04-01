Политолог назвал результаты выборов в Турции политическим землетрясением

Результаты муниципальных выборов в Турции превзошли ожидания оппозиции и стали политическим землетрясением. Об этом заявил эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай, слова которого передает РИА Новости.

«Эти выборы полны сюрпризов. Оппозиция была настроена амбициозно и собиралась выступить успешнее, чем в мае, однако нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции», — сказал Аксай.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение ближайших 4-5 лет его партия и правительство исправят допущенные ошибки, выявленные на муниципальных выборах, где Партия справедливости и развития потеряла значительную поддержку избирателей.

Также Эрдоган сказал, что его партия не смогла на прошедших муниципальных выборах получить желаемые результаты.

Вечером 31 марта сообщалось, что действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохраняют свои посты градоначальников по итогам прошедших в Турции выборов в местные органы власти. После подсчета 17% протоколов с избирательных участков Имамоглу набирает 58,7% голосов граждан, Курум — 37,7%.

Ранее Эрдоган заявил, что частые выборы измотали турков.