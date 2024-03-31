Эрдоган проголосовал на муниципальных выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине проголосовали на муниципальных выборах, которые проходят в республике 31 марта. Об этом сообщает издание Anadolu Ajansi.

Уточняется, что глава турецкого государства и его супруга голосовали на избирательном участке в начальной школе «Саффет Чеби» в Стамбуле, где их встретили несколько официальных лиц, включая главу столичного отделения правящей Партии справедливости и развития Нури Кабактепе.

На сегодняшних выборах избирают глав муниципалитетов сроком на пять лет. В кампании участвуют 34 политические партии. Выборы завершатся в 17:00 по местному времени (совпадает с московским), после этого начнется подсчет голосов.

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента призывал граждан не поддаваться манипуляциям, направленным на аннулирование голосов за счет ненадлежащего заполнения бюллетеней.

Ранее в Турции назвали возможного преемника Эрдогана.