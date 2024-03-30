Байдена заставят извиниться за «день трансгендеров» на Пасху

Глава Белого дома Джо Байден должен принести извинения христианам за то, что объявил «день видимости трансгендеров» на Пасху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию штаба экс-президента США Дональда Трампа.

«Мы призываем <…> Байдена <…> опубликовать извинение <…> перед миллионами католиков и христиан, которые верят, что завтра есть лишь один повод для праздника. И это воскрешение Иисуса Христа», — уточнили в заявлении штаба.

В этом году католическая пасха приходится на 31 марта. Байден накануне объявил последнее воскресенье марта днем видимости трансгендеров, которых назвал «частью ткани нации».

Накануне Байден заявил о переломном моменте для США. По его мнению, американская демократия поставлена на карту.

До этого действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.