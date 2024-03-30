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Байдена заставят извиниться за «день трансгендеров» на Пасху

Штаб Трампа потребовал от Байдена извинений за день трансгендеров на Пасху

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Joshua Roberts/Reuters

Глава Белого дома Джо Байден должен принести извинения христианам за то, что объявил «день видимости трансгендеров» на Пасху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию штаба экс-президента США Дональда Трампа.

«Мы призываем <…> Байдена <…> опубликовать извинение <…> перед миллионами католиков и христиан, которые верят, что завтра есть лишь один повод для праздника. И это воскрешение Иисуса Христа», — уточнили в заявлении штаба.

В этом году католическая пасха приходится на 31 марта. Байден накануне объявил последнее воскресенье марта днем видимости трансгендеров, которых назвал «частью ткани нации».

Накануне Байден заявил о переломном моменте для США. По его мнению, американская демократия поставлена на карту.

До этого действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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