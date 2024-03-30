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В ОП Украины сообщили о доходах Зеленского за 2023 год

Доход Зеленского и его жены за прошедший год составил более $316 тыс.

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Доход семьи президента Владимира Зеленского, включая доход его супруга Елены Зеленский за прошедший год составил более $316 тыс. Декларацию украинского лидера опубликовал его офис.

«Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен (более $316 тыс.), в том числе доход от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) — 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны», — заявили в пресс-службе офиса президента Украины.

Подсчитано, что большая часть дохода Зеленского составила зарплата, проценты по вкладам и доход от сдачи недвижимости в аренду.

До этого президент России Владимир Путин заработал свыше 67,5 млн рублей за период с 2017 по 2022 год, то есть за шесть лет, предшествующих году назначения выборов в 2024 году.

Его декларацию в январе 2024 года опубликовал Центральный избирательный комитет России. В документе указано, что Путин располагает 10 счетами в банках на общую сумму более 54,4 млн рублей.

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