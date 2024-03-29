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Байден рассказал о необычной просьбе мировых лидеров

Байден заявил, что мировые лидеры просят его не допустить победы Трампа

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден заявил, что мировые лидеры обращаются к нему с просьбой не допустить победы кандидата от Республиканской партии на пост главы государства Дональда Трампа, так как на кону стоит демократия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с такой просьбой к нему обращается «почти каждый из мировых лидеров».

«Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — подчеркнул Байден.

Действующий глава государства отметил, что его предшественник «отошел» от НАТО и позволял России делать то, что она хочет. Он также назвал Трампа самым недемократичным президентом США со времен Гражданской войны.

До этого Байден заявил, что с возрастом он стал мудрее, и пошутил, что выглядит в два раза моложе.

Отвечая на вопрос о своем возрасте, Байден в очередной раз сыронизировал относительно взглядов Дональда Трампа. По мнению действующего президента США, взгляды его соперника по предстоящим выборам «родом из 18-19 века». В частности он упомянул заявления Трампа о намерениях «приостановить действие Конституции» и «вообще все, что он говорил».

Ранее Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным.

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