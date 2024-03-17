Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп якобы преклоняется перед российским главой государства Владимиром Путиным. Такое мнение он высказал на торжественном ужине в престижном журналистском клубе «Гридирон», передает пресс-пул Белого дома.

В своей речи Байден упомянул, что уже говорил в своем послании «О положении страны», что сейчас для демократии беспрецедентный момент в истории.

«Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: «Делайте, черт возьми, что хотите». [Бывший] американский президент действительно сказал это», — сказал президент США.

Байден отметил, что на закрытом ужине присутствуют премьер-министр Эстонии Кая Каллас и посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Мы не преклонимся, они не преклонятся, и я не преклонюсь», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что один из кандидатов на пост президента США слишком стар и психически нездоров, а другой кандидат — это он сам.

До этого Трамп утверждал, что семи месяцев до выборов президента США хватит Байдену, чтобы успеть навредить стране. По мнению политика, действия администрации действующего американского лидера «разрушили экономику США», стали причиной наплыва мигрантов и увеличения инфляции.

13 марта президент России Владимир Путин назвал предвыборную ситуацию в США «нецивилизованной». Он также заявлял, что РФ может работать с любым американским лидером.

Ранее Трамп предупредил о «кровавой бане» при своем поражении на выборах.