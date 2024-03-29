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Бербок дала неутешительный прогноз по конфликту на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок не надеется на скорое окончание конфликта на Украине

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что не надеется на скорое окончание конфликта на Украине. По ее словам, ситуация в ходе боевых действий будет обостряться. Соответствующие заявления она сделала в интервью медиагруппе Funke.

Бербок заявила, что Владимир Путин также неоднократно испытывал единство европейцев с февраля 2022 года.

По словам главы МИД ФРГ, президент России «безусловно, не хочет вести переговоры». Она также подчеркнула, что Москве не удастся «запугать мир своим курсом».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что конфликт на Украине может затянуться на долгое время.

«О войне на Украине, возможно, придется думать в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

До этого Бербок призвала не допустить поражения Украины в конфликте с Россией, поскольку в противном случае безопасность Европы и международный порядок якобы «окажутся под угрозой».

Ранее Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте.

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