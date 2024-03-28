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В ПНА анонсировали формирование нового правительства

РИА Новости: заявление о формировании нового кабмина Палестины сделают 28 марта

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Hatem Khaled/Reuters

В Палестинской национальной администрации 28 марта во второй половине дня объявят о формировании нового палестинского правительства во главе с Мухаммедом Мустафой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии ПНА.

Сообщается, что это правительство будет приведено к присяге в воскресенье, 7 апреля.

До этого движение ХАМАС и ряд других палестинских фракций выступили против нового кабмина Палестины.

В коллективном заявлении палестинских движений отмечается, что принятие односторонних решений, забота о формальной стороне, лишенной содержания и формирование нового правительства без национального консенсуса, усугубляет раскол.

В публикации отмечается, что палестинский народ в настоящий момент «остро нуждается в консенсусе и единстве, а также в формировании единого национального руководства» для проведения демократических выборов.

Палестинские фракции подчеркнули, что выражают свое неприятие продолжения подобного подхода.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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