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Болсонару заявил, что не пытался скрыться в посольстве Венгрии

G1: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии

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Adriano Machado/Reuters

Адвокаты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару сообщили судье Верховного суда страны Александру ди Мораешу, что считают нелогичными предположения о том, что политик на два дня задержался в венгерском посольстве для прошения убежища. Об этом сообщает G1.

«Учитывая отсутствие перспективы превентивного заключения, нелогично предполагать, что визит заявителя (Болсонару. — «Газета.Ru») в посольство иностранного государства был просьбой о предоставлении убежища или попыткой побега. Введение недавних ограничительных мер делает это предположении крайне маловероятным и необоснованным», — следует из текста письма.

До этого министерство иностранных дел (МИД) Бразилии вызвало посла Венгрии в стране Миклоша Халмая, чтобы объяснить двухдневное пребывание находящегося под следствием Болсонару в венгерской дипмиссии. Также газета пишет, что встреча длилась двадцать минут. Бразилию представляла секретарь по делам Европы и Северной Америки МИД Бразилии Мария Луиса Эскорель де Мораиш. Халмай выслушал претензии, но комментариев не дал.

Бразилия считает, что этот жест — вмешательство европейской страны во внутренние дела латиноамериканского государства.

Накануне Жаир Болсонару подтвердил местному изданию Metropoles сообщение о том, что уже два дня укрывается в посольстве Венгрии в Бразилиа.

Ранее президент Коста-Рики отреагировал на обвинение в торговле влиянием.

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