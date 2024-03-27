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Посольство РФ осудило южнокорейскую карикатуру на теракт в «Крокусе»

Посольство РФ в Сеуле осудило карикатуру местной газеты на теракт в «Крокусе»

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Depositphotos

Посольство России в Южной Корее осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которая была опубликована местным изданием The Korea Herald. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства РФ.

«Шокированы и глубоко возмущены публикацией южнокорейской англоязычной газетой «The Korea Herald» в номере от 27 марта с.г. карикатуры, оскорбляющей память жертв чудовищного террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг со стороны газеты является кощунственным. Диппредставительство РФ поинтересовалось у издателей, не намерены ли они «посмеяться» над жертвами других подобных террористических актов или же такие шаги предпринимаются сугубо в адрес Российской Федерации.

Посольство выразило уверенность в том, что подобный поступок газеты также оскорбляет самих граждан Южной Кореи.

До этого Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты проработать вопрос усиления безопасности на массовых мероприятиях для обеспечения безопасности граждан.

Ранее Мурашко рассказал, сколько человек выписали из больниц после теракта в «Крокусе».

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