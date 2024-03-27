Мурашко рассказал, сколько человек выписали из больниц после теракта в «Крокусе»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 76 человек, включая одного ребенка, пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр добавил, что еще 80 человек, в том числе шесть детей, остаются в больницах.

«Выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, под наблюдение врачей <...> На стационарном лечении остаются 80 человек, в том числе 6 детей», — поделился Мурашко.

До этого в Государственной думе наградили подростков, которые проявили героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус Сити Холла» при теракте.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».